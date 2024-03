Van ’t Wout op WK via herkansingen naar kwartfinales 500 meter

Shorttracker Jens van ’t Wout is er bij de wereldkampioenschappen in Rotterdam alsnog in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van de 500 meter. De 22-jarige Nederlander overleefde twee herkansingsronden in Ahoy. Zijn landgenoot Kay Huisman slaagde daar ook in.

Van ’t Wout ging vrijdag in de kwalificatie onderuit en was daardoor op de herkansingen aangewezen. Huisman kwam in zijn heat niet verder dan de derde plek en had daardoor ook de herkansingen nodig. Teun Boer plaatste zich wel rechtstreeks voor de kwartfinales.

Vorig jaar pakte Van ’t Wout bij de WK in Seoul brons op de 500 meter. De kwartfinales zijn later op zaterdag.

Bij de vrouwen slaagde Yara van Kerkhof er in de herkansingen niet in de halve finales van de 1500 meter te bereiken.