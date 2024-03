Van ’t Wout pakt in Ahoy zilveren WK-medaille op 1500 meter

Jens van ’t Wout heeft Nederland de eerste medaille bezorgd bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Ahoy. De 22-jarige rijder verzekerde zich op de 1500 meter van het zilver. Van ’t Wout komt ook nog in actie op de 500 en 1000 meter.

De wereldtitel ging naar de Chinees Long Sun. De Australiër Brendan Corey werd derde. Van ’t Wout passeerde de finish als derde, maar schoof een plekje op na diskwalificatie voor de Zuid-Koreaan Daeheon Hwang.

Van ’t Wout, die zich vorig jaar bij de WK in Seoul al verzekerde van brons op de 500 meter, was de enige Nederlander die zich voor de eindstrijd plaatste. In de B-finale eindigde Friso Emons als derde en Itzhak de Laat als vierde.

Het was in Rotterdam het eerste optreden voor Van ’t Wout sinds het EK van twee maanden geleden in Gdansk. De in Laren geboren shorttracker moest daar de strijd voortijdig staken, omdat hij nog te veel last had van een in december opgelopen enkelblessure. De laatste twee wereldbekerwedstrijden sloeg Van ’t Wout ook over.

Van ’t Wout schaatst in Ahoy met een nieuwe schaatsschoen, waardoor hij minder last van zijn enkel heeft.