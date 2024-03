Van ’t Wout strandt op WK in halve finale 500 meter

Jens van ’t Wout ontbreekt bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Ahoy in de finale van de 500 meter. De 22-jarige Nederlander kwam in de tweede halve finale niet verder dan de vijfde en laatste plek. Van ’t Wout, die eerder op zaterdag goud pakte op de 1500 meter, had bij de eerste twee moeten eindigen.

Kay Huisman en Teun Boer, de andere twee Nederlandse deelnemers op de 500 meter, strandden al in de kwartfinales.

Van ’t Wout verzekerde zich vorig jaar bij de WK in Seoul nog van brons op de kortste afstand.