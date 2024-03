Velzeboer ‘zal niet wakker liggen’ van missen goud op 500 meter

Xandra Velzeboer leek bij de wereldkampioenschappen shorttrack goed te kunnen leven met de tweede plaats op de 500 meter. De 22-jarige Nederlandse was de voorbije twee jaar de beste, maar moest het goud nu laten aan de Canadese Kim Boutin.

“Het is altijd wel weer balen, maar ik denk niet dat ik hier wakker van ga liggen”, sprak Velzeboer in Ahoy. “Ik kan mezelf niets verwijten en heb geen grote fouten gemaakt. Wat kun je dan nog doen? Ik sta wel voor het derde jaar op rij op het podium.”

Velzeboer won niet alleen twee keer de wereldtitel op de kortste afstand, ook in de wereldbeker heerste ze. “Het is nu anders dan bij de wereldbeker. Alle toppers stonden hier aan de start en vanaf het begin werd er superhard gereden. Ik denk ook dat dat de magie van de WK is. Iedereen komt samen. Het is nooit saai, er gebeurt altijd wel wat.”

Op de 1000 meter verdedigt Velzeboer zondag ook haar wereldtitel.