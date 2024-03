Zieke Lavreysen mist ook keirin bij Nations Cup Hongkong

Baanwielrenner Harrie Lavreysen is ook zaterdag niet in actie gekomen bij de Nations Cup in Hongkong. De tweevoudig olympisch sprintkampioen voelde zich nog te ziek om te starten op het onderdeel keirin.

De Brabander is in de Aziatische stad geveld door een voedselvergiftiging. Hij deed vrijdag niet mee in de teamsprint. Zonder Lavreysen werd de ploeg verrassend uitgeschakeld in de kwalificaties.

Het is volgens zijn manager nog even afwachten of Lavreysen zondag kan starten op de individuele sprint. “Hij voelt zich al wat beter en er wordt per dag gekeken of hij fit genoeg is. Maar met het oog op de Olympische Spelen zullen er zeker geen risico’s worden genomen.”

De 27-jarige Lavreysen won in januari met grote overmacht drie titels bij de Europese kampioenschappen in Apeldoorn. Hij was met een goed gevoel afgereisd naar Hongkong voor de krachtmeting met vooral de Australiërs. De wedstrijd om de Nations Cup geldt als een belangrijk ‘meetmoment’ voor de Spelen van Parijs deze zomer. Lavreysen heeft de ambitie om daar drie gouden medailles te winnen.

“Hij voelde zich vooraf uitstekend en had enorm veel zin in de races in Hongkong, maar Harrie moet iets verkeerds hebben gegeten, want hij voelde zich heel snel ziek worden”, aldus zijn manager. “Inmiddels voelt hij zich beter, hij heeft lang geslapen, dus mogelijk is hij zondag fit genoeg om toch nog te kunnen starten.”

Jeffrey Hoogland, Daan Kool en Roy van den Berg eindigden vrijdag als negende in de kwalificaties. Australië, de voornaamste concurrent, ging als nummer 1 door en won later ook de finale. De wedstrijd in Hongkong was de enige keer dat de twee landen het tegen elkaar opnamen, voordat ze elkaar terugzien op de olympische piste van Saint-Quentin-en-Yvelines.