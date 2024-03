Alcaraz bezorgt Sinner eerste nederlaag van 2024

De zegetocht van Jannik Sinner is zaterdag tot een halt gekomen tijdens het toernooi van Indian Wells. De Italiaan verloor na een regenonderbreking van ruim drie uur in de halve finale van Carlos Alcaraz: 1-6 6-3 6-2.

De 22-jarige Sinner was dit jaar nog ongeslagen en won de Australian Open en het ABN AMRO Open van Rotterdam. Voor het duel noemde Spanjaard Alcaraz zijn tegenstander nog “de beste tennisser ter wereld op dit moment, ongetwijfeld.”

Alcaraz (20) won het toernooi vorig jaar, en hoopt de eerste tennisser te worden die Indian Wells meerdere keren achter elkaar op zijn naam schrijft sinds Novak Djokovic. De Serviër won Indian Wells drie keer op rij in 2014, 2015 en 2016.

Alcaraz moet het in de finale zondag opnemen tegen de winnaar van de halve finale tussen Amerikaan Tommy Paul en Rus Daniil Medvedev, die zaterdagavond in Californië is begonnen.