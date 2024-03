Balsamo klopt Kopecky in wielerkoers Trofeo Alfredo Binda

De Italiaanse Elisa Balsamo heeft in haar vaderland de Trofeo Alfredo Binda gewonnen, een wielerkoers uit de WorldTour voor vrouwen over 140 kilometer. De renster van Lidl-Trek hield in de sprint van een kleine groep de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky achter zich. De Nederlandse Puck Pieterse werd derde.

In de slotfase was Mareille Meijering, vorige week winnares van de Ronde van Extremadura, nog even in de aanval. Maar de Nederlandse renster van Movistar bleef binnen bereik, waarna ex-wereldkampioene Balsamo te snel bleek voor Kopecky.

Balsamo is de opvolgster van Shirin van Anrooij, de Nederlandse die nu haar Italiaanse ploeggenote zag winnen. “Maak me niet wakker, ik droom”, zei de 26-jarige winnares in het flashinterview kort na de finish. “De laatste twee ronden waren zo zwaar, met name de laatste klim. Maar mijn ploeggenotes hebben geweldig werk geleverd. Ik had niet gedacht dat ik hier zou kunnen winnen.” Het was haar derde overwinning van het jaar na twee ritzeges in de Ronde van Valencia.

Op het parcours rond Cittiglio in de provincie Varese ging Pieterse er 30 kilometer voor de finish alleen vandoor. De renster van Fenix-Deceuninck, ook een topper in het veldrijden en het mountainbiken, kreeg een marge van maximaal vijftien tellen. De Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black (SD Worx – Protime) sloot in de beklimming van de Orino aan. Het tweetal kreeg niet de ruimte.

In de laatste beklimming van de Casale bleef een schifting uit. Een grote groep reed richting de Orino, de laatste helling voor de finish in Cittiglio. Daar probeerde Meijering het een eerste keer, maar onder anderen Van Anrooij neutraliseerde die aanval.