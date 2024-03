Belgische shorttrackster Desmet woedend na diskwalificatie in Ahoy

Shorttrackster Hanne Desmet had geen goed woord over voor de wedstrijdleiding bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Ahoy. De Belgische kwam in de finale van de 1000 meter als eerste over de streep, maar werd gediskwalificeerd.

De arbitrage bestrafte Desmet omdat ze in de voorlaatste bocht met haar armen Suzanne Schulting raakte. Schulting ging onderuit en blesseerde zich. Voor Desmet was het haar derde ‘penalty’ bij de WK.

“Suzanne moet gewoon van mij afblijven. Deze beslissing is debiel voor de sport. Ik kwam als eerste over de lijn en heb niets misdaan”, sprak een woedende Desmet in Ahoy. Corné Lepoeter, voorzitter van de Belgische schaatsbond, begreep er ook niets van. “Dit is pure diefstal.”

Schulting wees de kritiek van de hand. “Hanne moet eens goed bij zichzelf te rade gaan hoe ze dit weekeinde gereden heeft.”