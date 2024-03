Nederlandse shorttracksters pakken weer wereldtitel op aflossing

De Nederlandse shorttrackvrouwen hebben hun wereldtitel op het onderdeel aflossing met succes verdedigd. Zonder de aan haar enkel geblesseerd geraakte Suzanne Schulting, snelde de Oranje-formatie in Ahoy naar het goud.

Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof bleven het team van de Verenigde Staten voor. Canada verzekerde zich van het brons. Zuid-Korea eindigde als vierde.

Oranje won vorig jaar bij de WK in Seoul ook de aflossing bij de vrouwen, net als in 2021 in Dordrecht.

De Nederlandse formatie kon een succes in Ahoy goed gebruiken. Op de individuele afstanden kwam het team van bondscoach Niels Kerstholt niet verder dan twee zilveren plakken.