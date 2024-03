Schulting geeft bij WK met blessure op in finale 1000 meter

Shorttrackster Suzanne Schulting is er bij de wereldkampioenschappen in Ahoy ook op de 1000 meter niet in geslaagd een medaille te winnen. De 26-jarige Friezin gleed in de finale onderuit en liep daarbij een blessure op. Toen de wedstrijdleiding besloot tot een herstart, deed Schulting nog wel mee. Ze moest al snel de strijd staken omdat ze te veel pijn had.

Schulting greep zaterdag al naast eremetaal op de 500 en 1500 meter. Op beide afstanden strandde ze in de halve finales.

De wereldtitel op de kilometer ging naar de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold. De Zuid-Koreaanse Kim Gilli pakte zilver en het brons was voor de Italiaanse Arianna Fontana.