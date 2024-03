Schulting vreest na val op WK voor gebroken enkel

Suzanne Schulting houdt er rekening mee dat ze aan haar val in de finale van de 1000 meter op de wereldkampioenschappen in Ahoy een gebroken enkel heeft overgehouden. Dat vertelde de shorttrackster in een eerste reactie aan de NOS. Schulting is inmiddels naar het ziekenhuis voor onderzoek.

“Toen ik viel, merkte ik al dat ik heel veel last van mijn enkel had”, aldus Schulting. “Ik wilde nog voor brons gaan, maar voelde al dat het ongelooflijk veel pijn deed. Ik wilde wel meedoen na de herstart, maar ik merkte na een paar ronden dat ik er niet normaal op kon staan. We denken aan een botkneuzing, maar het kan ook dat het gebroken is, dus ik moet wel naar het ziekenhuis.”

De blessure is een grote tegenvaller voor Schulting, die vorige maand na een klein jaar afwezigheid haar rentree maakte. Schulting was na vorig seizoen oververmoeid en nam daardoor een lange rustpauze. “Ik moet opnieuw uitrusten en mijn schouders eronder zetten”, zei ze.