Shorttracker Van ’t Wout verder op 1000 meter, De Laat strandt

Jens van ’t Wout blijft bij de wereldkampioenschappen shorttrack in de race voor een tweede individuele medaille. De 22-jarige Nederlander bereikte in Ahoy de halve finales van de 1000 meter. Van ’t Wout leek in de kwartfinale onderuit te gaan toen hij in aanraking kwam met de Zuid-Koreaan Park Ji-won, maar hij bleef overeind en finishte als tweede.

Van ’t Wout behaalde zaterdag een zilveren medaille op de 1500 meter.

Itzhak de Laat strandde in de kwartfinales van de 1000 meter. Hij eindigde als vijfde en laatste. Friso Emons werd zaterdag al in de voorronden uitgeschakeld na een diskwalificatie.