Shorttrackers op gemengde aflossing na val Velzeboer naast podium

De Nederlandse shorttrackers zijn bij de wereldkampioenschappen in Ahoy naast het podium geëindigd op het onderdeel gemengde aflossing. Xandra Velzeboer verloor in de finale bij het uitkomen van de bocht haar evenwicht en ging onderuit.

Naast Velzeboer deden voor Oranje Selma Poutsma, Teun Boer en Jens van ’t Wout mee. Suzanne Schulting blesseerde zich eerder op de dag aan haar enkel en ontbrak daardoor.

Het goud ging naar het Chinese team. Italië werd tweede en de Verenigde Staten derde.

Nederland komt later nog in actie in de finale van de aflossing bij zowel de vrouwen als de mannen.

De formatie van bondscoach Niels Kerstholt is bezig aan een teleurstellend toernooi. Voor het eerst sinds 2018 behaalde Nederland op de individuele afstanden geen wereldtitel. Van ’t Wout behaalde zilver op de 1500 meter en Velzeboer deed dat op de 500 meter.