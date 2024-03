Japanse Dakar Rally-held Shinozuka (75) overleden

Kenjiro Shinozuka, in 1997 de eerste Japanse winnaar van de Dakar Rally, is op 75-jarige leeftijd overleden aan alvleesklierkanker. Dat meldden Japanse media.

Shinozuka deed meer dan twintig keer mee aan de woestijnrally. Hij was aanvankelijk monteur van het Japanse automerk Mitsubishi, maar bleek een begenadigde autocoureur. Hij debuteerde in 1986 in Dakar en wist in 1987 en 1998 al op het podium te eindigen. In 1997 volgde het hoogtepunt van zijn carrière met de eindzege bij de auto’s in een Mitsubishi.

In 2003 raakte Shinozuka in coma na een zware crash in de Dakar Rally. Zijn auto, toen een Nissan, rolde vele malen over de kop. De Japanner herstelde en stond het jaar erna gewoon weer aan de start. In 2007 reed hij zijn laatste Dakar.