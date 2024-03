Tennisser Van de Zandschulp in Miami tegen Australiër Hijikata

Botic van de Zandschulp neemt het in de eerste ronde van het masterstoernooi van Miami op tegen de Australiër Rinky Hijikata. Tallon Griekspoor heeft een bye in de eerste ronde en weet nog niet wie hij in de tweede ronde treft.

Van de Zandschulp moet veel punten op de wereldranglijst verdedigen. Hij kwam vorig jaar tot de vierde ronde in Miami, nadat hij in de derde ronde had gewonnen van de als vierde geplaatste Noor Casper Ruud. Zijn tegenstander Hijikata staat op de 81e plaats op de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat vier plekken hoger. Weet de 28-jarige Nederlander te winnen, dan treft hij in de tweede ronde de als veertiende geplaatste Fransman Ugo Humbert.

Griekspoor deed vorig jaar niet mee aan het mastertoernooi in Miami. De huidige nummer 26 van de wereldranglijst speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Alex Michelsen en een qualifier.