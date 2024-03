Tennisster Williams verliest in Miami van 24 jaar jongere Russin

Tennisster Venus Williams is in de eerste ronde van het toernooi van Miami uitgeschakeld. De 43-jarige Amerikaanse verloor met 6-3 6-3 van de 24 jaar jongere Diana Shnaider uit Rusland.

Williams, winnares van zeven grand slams, had van de organisatie een wildcard gekregen. De voormalige nummer 1 van de wereld is tegenwoordig de mondiale nummer 457. Ze won het toernooi in Miami drie keer, in 1998, 1999 en 2001.

Williams keerde eerder deze maand terug op de baan bij het grote WTA-toernooi van Indian Wells. Dat was de eerste keer sinds haar uitschakeling in de eerste ronde van de US Open van vorige zomer dat ze weer in actie kwam. Ze verloor in Indian Wells eveneens in de eerste ronde.