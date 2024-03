Autosportbaas Ben Sulayem vrijgesproken van inmenging in F1-races

Voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de internationale autosportfederatie FIA is vrijgesproken van ongeoorloofde inmenging in twee races van de Formule 1. De ethische commissie kon na onderzoek geen ondersteunend bewijs vinden voor de beschuldigingen aan het adres van de autosportbaas.

Ben Sulayem raakte door klokkenluiders in opspraak in twee heikele kwesties. Hij zou vorig jaar de uitslag van de Grote Prijs van Saudi-Arabië persoonlijk hebben beïnvloed door erop aan te dringen een tijdstraf van tien seconden voor Fernando Alonso ongedaan te maken. Hierdoor schoof Alonso weer door naar de derde plaats en viel de Brit George Russell terug naar de vierde plaats.

Ook zou Ben Sulayem vorig jaar hebben geprobeerd het doorgaan van de Grote Prijs van Las Vegas te verhinderen door goedkeuring van het nieuwe racecircuit tegen te houden.

“Na het bestuderen van de resultaten van de onderzoeken, is de ethische commissie unaniem in hun vaststelling dat er geen bewijs is voor beschuldigingen van inmenging van welke aard dan ook met betrekking tot FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem”, luidde een verklaring van de FIA.