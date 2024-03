IOC zeer verontwaardigd over Russische kritiek: nieuw dieptepunt

Rusland heeft een ‘nieuw dieptepunt’ bereikt met zijn kritiek op de beperkingen voor Russische sporters, meent het Internationaal Olympisch Comité. “Het is meer dan onacceptabel, we hebben zeer agressieve uitspraken uit Rusland gezien en zelfs een die een verband legt tussen de Duitse nationaliteit van onze voorzitter Thomas Bach en de Holocaust”, zei IOC-woordvoerder Mark Adams.

Het IOC besloot dinsdag dat sporters uit Rusland en Belarus niet mogen meedoen aan de openingsceremonie van de Spelen, die op 26 juli plaatsvindt in Parijs. De reden is de Russische invasie in Oekraïne, die ruim twee jaar geleden begon. Het IOC laat Russen en Belarussen wel toe in individuele sporten op de Spelen in Parijs, maar ze moeten dat doen onder neutrale vlag.

Die beslissing wekte de woede op van het Kremlin. Woordvoerster Maria Zacharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het weren van Russische atleten van de openingsceremonie aantoont “hoe ver het IOC is afgeweken van zijn verklaarde principes. Het IOC is een plaats geworden waar neonazisme en racisme floreren. We zijn heel verontwaardigd over de ongekende discriminerende voorwaarden die zijn opgelegd.”