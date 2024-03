Ontslagen Formule 1-coureur Mazepin moet van sanctielijst EU

De Russische voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin moet van een sanctielijst die door de Europese Unie is opgesteld na de inval van Rusland in Oekraïne. Het Europese Hof heeft besloten dat Mazepin, die zijn stoeltje bij raceteam Haas verloor door de maatregel, niets meer in de weg kan worden gelegd.

Volgens het hof is de familieband met zijn wel gesanctioneerde vader, zakenman Dmitry Mazepin “niet voldoende om hem te beschouwen als door gemeenschappelijke belangen met zijn vader verbonden” en moet hij daarom van de lijst worden verwijderd.

De EU vond eerder dat de jonge Mazepin door zijn familieconnectie wel op de lijst hoort waarop zo’n 2000 andere personen en bedrijven staan. Mazepin senior heeft een meerderheidsbelang in mijnbouwbedrijf Uralkali en is de voormalige meerderheidsaandeelhouder van dochteronderneming Uralchem. Hij zou een goede kennis zijn van president Vladimir Poetin, die het bevel gaf voor de invasie die nog steeds voortduurt.

Mazepin verloor zijn plaats in het team van Haas, dat ook de banden met sponsor Uralkali verbrak. Een jaar geleden kreeg hij ook al gelijk van dezelfde Europese rechtbank. Toen werd via een tussentijds bevel een deel van de sancties tegen hem al opgeschort en kreeg hij ook toestemming om aan wedstrijden deel te nemen.