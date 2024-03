Pogacar heerst opnieuw in bergrit Catalonië

Tadej Pogacar heeft ook de derde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Sloveen van UAE Team Emirates was net als in de vorige rit veel te sterk in de Catalaanse Pyreneeën. Pogacar reed 7 kilometer onder de top van de Port Ainé weg bij de anderen en passeerde met een voorsprong van 48 seconden de top van de col. De Spanjaard Mikel Landa eindigde als tweede.

Kort daarachter volgden de Italiaan Antonio Tiberi, de Nederlander Wout Poels en de Amerikaan Sepp Kuss.

Pogacar had dinsdag de macht gegrepen in Catalonië met een solo naar skioord Vallter. De komende twee dagen hoeft er minder geklommen te worden. Zaterdag is er nog een zware bergrit gevolgd door de traditionele slotetappe met een aantal doorkomsten op de olympische berg Montjuïc.