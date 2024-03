Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het masterstoernooi van Miami bereikt. De 28-jarige Veenendaler won in twee sets van de Australiër Rinky Hijikata: 7-5 7-6 (3).

Van de Zandschulp treft in de tweede ronde de als veertiende geplaatste Fransman Ugo Humbert, die een bye had in de eerste ronde.