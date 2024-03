Darter Van Gerwen strandt voor de vierde keer op rij vroegtijdig

Darter Michael van Gerwen blijft ondermaats presteren in de Premier League of Darts. De Nederlander verloor tijdens de achtste speelronde in Dublin in de kwartfinales met 6-5 van Gerwyn Price. Van Gerwen werd alweer voor de vierde achtereenvolgende keer vroegtijdig uitgeschakeld.

Welshman Price liep snel uit naar een 4-1-voorsprong, maar Van Gerwen vocht zich knap terug met onder meer een finish van 132. Bij een 4-4-tussenstand ging het weer gelijk op, waardoor de elfde leg de beslissing moest brengen. Daarin benutte Price uiteindelijk zijn derde matchdart.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen verloor vorige week in de zevende speelronde in Nottingham van Luke Littler en daarvoor in Brighton van Rob Cross en in Exeter van Luke Humphries. In de Premier League won Van Gerwen eerder wel in Berlijn, Glasgow en Newcastle.