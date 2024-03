Sainz voelt zich na blindedarmontsteking klaar voor GP Australië

Carlos Sainz verwacht dat hij komend weekeinde mee kan doen aan de Grote Prijs van Australië. De Spaanse Formule 1-coureur van Ferrari is hersteld van de blindedarmontsteking die hem aan de kant hield bij de vorige race in Saudi-Arabië.

“Ik voel me er klaar voor, ik heb zoveel mogelijk gedaan om te herstellen”, aldus Sainz in de paddock in Melbourne. “Je kunt je niet eens voorstellen hoeveel moeite ik heb moeten doen om fit te zijn voor deze race. Ik ben erg blij met de vooruitgang die ik heb geboekt en ik ben klaar om in de auto te stappen.”

Sainz is bezig aan zijn laatste seizoen voor Ferrari. Volgend jaar wordt hij vervangen door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes. Sainz heeft nog geen nieuw team.