Skeletonster Bos pakt voor de tweede keer eindzege wereldbeker

Skeletonster Kimberley Bos is als derde geëindigd bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in het Amerikaanse Lake Placid. De Nederlandse eiste daarmee na 2022 voor de tweede keer in haar loopbaan de eindzege op in het algemeen klassement.

Bos stond tweede na de eerste run, maar was in de tweede run een fractie langzamer dan de voor haar gestarte Belgische Kim Meylemans. Zij moest op haar beurt de Amerikaanse Mystique Ro voor laten gaan. Ro behaalde haar eerste wereldbekerzege.

In het algemeen klassement bleef Bos met 1570 punten Meylemans voor. De Belgische behaalde 1364 punten. De Italiaanse Valentina Margaglio sloot met 1270 punten het wereldbekerseizoen af met brons.

Bos moest vorige maand nog genoegen nemen met de negende plaats op het wereldkampioenschap in Winterberg.