Skiester Ledecka wint Super-G in Saalbach, eindzege Gut-Behrami

Skiester Ester Ledecka heeft bij de wereldbekerfinale in het Oostenrijkse Saalbach de Super-G gewonnen. De olympisch kampioene van 2018 uit Tsjechië boekte daarmee haar vierde wereldbekerzege en de eerste van dit seizoen.

Ledecka hield de Italiaanse Federica Brignone op 0,28 seconden achterstand. Kasja Vickhoff Lie uit Noorwegen eindigde als derde.

De Zwitserse Lara Gut-Behrami, die zevende werd in Saalbach, legde beslag op de eindzege in de wereldbeker Super-G.

De Zwitserse skiester had zondag al de algemene wereldbeker opgeëist. Eerder stelde de 32-jarige skiester ook de wereldbeker reuzenslalom al veilig. Gut-Behrami won dit seizoen vier reuzenslaloms, drie super-G’s en een afdaling. In 2016 pakte ze voor het eerst de eindzege in de algemene wereldbeker.