Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Australië de tweede tijd geklokt in zijn Red Bull. De wereldkampioen in de Formule 1 moest slechts 18 duizendsten van een seconde toegeven op de McLaren van Lando Norris. De Brit zette met 1.18,564 de beste tijd neer op het Albert Park Circuit.

De Brit George Russell kwam tot een tijd van 1.18,597 en bezet daarmee plek drie.

De tweede training begint rond 06.00 uur Nederlandse tijd.