Wereldkampioen Van der Poel wint E3 Saxo Classic na lange solo

Mathieu van der Poel heeft de E3 Saxo Classic aan zijn zegelijst toegevoegd. De 29-jarige wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck zegevierde in Harelbeke na een solo van ruim 40 kilometer. De Belg Jasper Stuyven werd op anderhalve minuut tweede voor zijn landgenoot Wout van Aert, de winnaar van de vorige twee edities.

Van der Poel eindigde vorig jaar nog als tweede achter Van Aert en in 2021 werd hij derde. Hij is de vijfde Nederlander die de Belgische eendagswedstrijd op zijn naam schrijft. Zijn landgenoot Jan Raas deed dat van 1979 tot en met 1981 drie keer. Niki Terpstra was in 2018 de laatste Nederlandse winnaar.