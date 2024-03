Tallon Griekspoor heeft met enige moeite de derde ronde bereikt van het masterstoernooi van Miami. De als 25e geplaatste Nederlander won in drie sets van de Amerikaan Alex Michelsen: 7-6 (5) 6-7 (7) 6-4.

Griekspoor had een bye in de eerste ronde en moest nog even op gang komen tegen de 19-jarige Amerikaan. Hij had daarnaast een dag extra moeten wachten omdat de partij vrijdag na vertraging door de regen was verplaatst. Ook zaterdag begonnen de tennissers met meer dan drie uur vertraging.