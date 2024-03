Oppermachtige Pogacar boekt derde ritzege in Ronde van Catalonië

Wielrenner Tadej Pogacar heeft met een solo zijn derde ritoverwinning gegrepen in de Ronde van Catalonië. De Sloveen van UAE Team Emirates liep met de zege in de zesde etappe van Bega naar Queralt nog eens verder uit in het klassement. De Colombiaan Egan Bernal kwam op 57 seconden binnen als tweede, de Spanjaard Mikel Landa werd derde.

Pogacar heeft met de slotrit in Barcelona van zondag nog te gaan een voorsprong van 3.31 minuten op Landa en bijna 5 minuten op Bernal.

De Sloveen zag renners als Sepp Kuss en Wout Poels al in de problemen komen op de lange beklimming van de Coll de Pradell op zo’n 60 kilometer van de finish. De Amerikaan van Visma – Lease a Bike kon met hulp van ploeggenoten Steven Kruijswijk en de Belg Cian Uijtdebroeks nog terugkomen, maar op de Collada de Sant Isidre van de eerste categorie moest hij de groep van Pogacar weer laten gaan. De Sloveen versnelde vervolgens en ging er alleen vandoor.

Op de slotklim naar het Santuari de Queralt behield Pogacar zijn marge en boekte zo zijn vierde zege van dit jaar. “Het was een heel zware etappe”, zei Pogacar in het flashinterview na de finish. “De laatste klim was mooi met al die mensen langs de kant, maar ik was echt pijn aan het lijden.”

Pogacar won eerder ook met overmacht Strade Bianche en eindigde als derde in Milaan-Sanremo. In aanloop naar de Ronde van Italië rijdt de tweevoudig Tourwinnaar alleen nog Luik-Bastenaken-Luik, de klassieker die hij al eens in 2021 won.