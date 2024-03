Verstappen verovert ook poleposition in Grote Prijs van Australië

Max Verstappen heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Australië. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 was op het circuit van Albert Park in Melbourne de snelste in de kwalificatierace.

Verstappen pakte in de eerste twee grands prix van dit seizoen ook al de pole. Hij won vervolgens de races in Bahrein en Saudi-Arabië.

De Nederlander van Red Bull was de enige die onder de 1 minuut 16 dook in zijn snelste ronde: 1.15,915. De Spanjaard Carlos Sainz deed een ultieme poging om in zijn Ferrari de tijd van Verstappen te verbeteren, maar dat lukte niet. De Spanjaard klokte 1.16,185 en gaf daarmee 0,270 seconde toe op Verstappen.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, zette met 1.16,274 de derde tijd neer.

Lewis Hamilton haalde in de kwalificatie Q3 niet, de laatste sessie waarin de beste tien coureurs strijden om de eerste startplek. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes moest genoegen nemen met de elfde tijd.

Verstappen won vorig jaar de race in Melbourne. Hij startte toen van poleposition. Het jaar daarvoor viel hij uit. Dat was zijn laatste uitvalbeurt in de Formule 1. Sindsdien heeft hij 43 achtereenvolgende races de finish gehaald. Daarmee staat hij tweede op de eeuwige ranglijst. Hij kan zondag zijn Formule 1-record van tien zeges op rij evenaren.

De Nederlander was tijdens de eerste twee kwalificatiesessies (Q1 en Q2) een paar keer aan het mopperen over de boordradio. Hij klaagde over onderstuur en banden die niet op temperatuur waren. Sainz was ook sneller in Q1 en Q2, al waren de verschillen klein.

In de derde en laatste sessie zette Verstappen alsnog orde op zaken met een perfect rondje. “Dit was toch wel een beetje onverwacht, want het was tot nog toe een lastig weekeinde”, zei hij in het flashinterview op de baan. “Die rondjes in Q3 voelden goed, maar Ferrari lijkt ook heel erg snel op dit circuit, dus het kan zondag wel eens een spannende race worden.”

Sainz was meer dan tevreden met zijn tweede startpositie. Hij werd twee weken geleden getroffen door een blindedarmontsteking en onderging een operatie. “Het waren pittige weken met heel veel dagen in bed, om maar zo snel mogelijk te herstellen”, zei de Spanjaard, die na dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari. “Ik zeg eerlijk dat ik me nog altijd niet opperbest voel, maar ik kan bijna niet geloven dat ik zo snel heb gereden.”