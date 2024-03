Visma – Lease a Bike met Kooij, zonder Laporte naar Gent-Wevelgem

Wielerploeg Visma – Lease a Bike start zondag met Olav Kooij als kopman in Gent-Wevelgem. Christophe Laporte, de winnaar van vorig jaar, ontbreekt in de ploeg. De Fransman is nog niet hersteld van een buikgriep. Hij wordt vervangen door de Italiaan Edoardo Affini.

Ook Per Strand Hagenes ontbreekt in Gent-Wevelgem. De Noor brak zijn neus bij een val in de E3 Saxo Classic afgelopen vrijdag. Hij wordt vervangen door de Sloveen Jan Tratnik. Het team bestaat verder uit Mick van Dijke en Tim van Dijke en de Belgen Tiesj Benoot en Tosh Van der Sande.

Wout van Aert die vorig jaar de zege in Gent-Wevelgem aan ploeggenoot Laporte liet, start niet in de Belgische klassieker. De kopman die in de E3 ten val kwam, rijdt voor de Ronde van Vlaanderen nog de eendagswedstrijd Dwars door Vlaanderen.