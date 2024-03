Zilver voor judoka Van Dijke bij Grand Slam in Tbilisi

Judoka Sanne van Dijke heeft een zilveren medaille overgehouden aan de Grand Slam in Tbilisi in Georgië. In de klasse tot 70 kilogram verloor de 28-jarige Brabantse de finale van Barbara Matic uit Kroatië op ippon.

Van Dijke had eerder haar wedstrijden tegen Martina Esposito uit Italië, Ida Eriksson uit Zweden en Anka Pogacnik uit Slovenië gewonnen op ippon. In de halve finale was ze Aoife Coughlan uit Australië met waza-ari de baas.

Hilde Jager werd in dezelfde klasse uitgeschakeld in de herkansingen door Elisavet Teltsidou uit Griekenland.

Joanne van Lieshout veroverde brons in de klasse tot 63 kilogram. De 21-jarige judoka verloor in de vierde ronde van Tang Jing uit China, maar won daarna in de herkansingen van Ketleyn Quadros uit Brazilië met ippon en in de strijd om brons met ippon van Laura Fazliu uit Kosovo, die eerder Geke van den Berg had uitgeschakeld.