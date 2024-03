Geëmotioneerde Sabalenka uitgeschakeld in tennistoernooi Miami

Tennisster Aryna Sabalenka is in de derde ronde van het sterk bezette toernooi van Miami uitgeschakeld. De speelster uit Belarus boog in drie sets voor Anjelina Kalinina uit Oekraïne: 4-6 6-1 1-6.

Emoties namen na de nederlaag de overhand bij Salabenka, die eerder in de week de plotselinge dood van haar ex-vriend, voormalig ijshockeyer Konstantin Koltsov, moest verwerken. Nadat ze de partij had verloren, ontstak ze in woede en sloeg ze haar racket kapot. Vervolgens beende ze weg zonder Kalinina de hand te schudden.

Sabalenka bracht na de dood van Koltsov, die mogelijk zelfmoord heeft gepleegd, een korte verklaring af. “De dood van Konstantin is een ondenkbare tragedie. Hoewel we niet langer samen waren, is mijn hart gebroken. Respecteer alstublieft mijn privacy en die van zijn familie in deze moeilijke tijd.”

De winnares van de Australian Open besloot ondanks de persoonlijke tragedie gewoon de tennisbaan op te stappen. In de tweede ronde wist de nummer 2 van de wereld nog te winnen van de Spaanse Paula Badosa.

De Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek plaatste zich in Miami moeiteloos voor de derde ronde. Ze gunde de Italiaanse Camila Giorgi drie games en won met 6-2 6-1.

In het mannentoernooi rekende de Spaanse favoriet Carlos Alcaraz in de tweede ronde overtuigend af met zijn landgenoot Roberto Carballés Baena. Na 85 minuten stonden de setstanden 6-2 6-1 op het scorebord.