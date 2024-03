Judoka Steenhuis grijpt naast tweede Grand Slam-titel van het jaar

Judoka Guusje Steenhuis heeft op de Grand Slam van Tbilisi naast de gouden medaille gegrepen. De 31-jarige Nederlandse verloor in de finale van de klasse tot 78 kilogram van de Oekraiënse Joelia Koertsjenko, die haar met nog ruim anderhalve minuut op de klok op haar rug kreeg en won op ippon. Daardoor moest de Gelderlandse genoegen nemen met zilver.

Steenhuis had al haar tweede Grand Slam-titel van het jaar kunnen pakken. Vorige maand versloeg ze Koertsjenko wel in de finale van het toernooi in het Azerbeidzjaanse Bakoe. Op de Grand Slam van Parijs won Steenhuis brons, waardoor ze goed aan dit olympische jaar is begonnen.