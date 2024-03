Martín profiteert in MotoGP Portugal van crashes concurrenten

De Spaanse MotoGP-coureur Jorge Martín heeft in de Grote Prijs van Portugal optimaal geprofiteerd van de crashes van zijn concurrenten. De nummer 2 van vorig seizoen nam vanaf plaats 3 al voor de eerste bocht de leiding en zag achter hem Francesco Bagnaia, Marc Márquez en Maverick Viñales in de slotfase onderuitgaan.

De van pole gestarte Italiaan Enea Bastianini eindigde als tweede, voor de Spanjaard Pedro Acosta. Viñales was zaterdag nog de snelste in de sprintrace en begon als tweede aan de hoofdrace, maar zag het in de slotronde misgaan.

Martín (Pramac Racing) leidt comfortabel na twee races met 60 punten. De Zuid-Afrikaan Brad Binder volgt op de tweede plaats met 42 punten. Titelverdediger Bagnaia blijft steken op 37 punten.