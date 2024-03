Negende zege op rij voor basketballers Boston Celtics in NBA

De basketballers van Boston Celtics blijven de Amerikaanse NBA domineren. De ploeg breidde in Chicago de lopende zegereeks uit naar negen door Chicago Bulls met 124-113 te verslaan. Het was de 57e overwinning van de Celtics in dit seizoen. De ploeg gaat als grote favoriet de naderende play-offs in.

Jayson Tatum, terug van een blessure, maakte 26 punten voor de ploeg uit Boston. Al Horford en Sam Hauser noteerden ieder 23 punten.

Houston Rockets boekte een ruime overwinning van 147-119 op Utah Jazz. Het was al de achtste zege op rij voor de Rockets, die proberen een matig seizoen nog een beetje goed te maken, hoewel de play-offs nog ver weg zijn. Jalen Green was topscorer bij de Rockets met 41 punten. Fred Van Vleet kwam tot 34 punten.