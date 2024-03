Sainz wint kort na blindedarmoperatie Grote Prijs van Australië

Carlos Sainz heeft optimaal geprofiteerd van het uitvallen van Max Verstappen in de Grote Prijs van Australië. De Spaanse coureur reed in zijn Ferrari naar de zege op het circuit van Melbourne.

De 29-jarige Sainz werd twee weken geleden nog getroffen door een blindedarmontsteking en kon niet van start gaan in de Grote Prijs van Saudi-Arabië. Hij bleef na zijn operatie dagenlang op bed liggen om te herstellen.

De pijn was in Melbourne nog niet helemaal uit zijn lijf, maar de Spanjaard bestuurde als herboren zijn Formule 1-bolide. Hij startte als tweede in Melbourne, haalde zelfs Max Verstappen nog in en reed vervolgens onbedreigd naar de derde grand-prixoverwinning in zijn carrière.

Sainz’ teamgenoot Charles Leclerc maakte er dubbel succes van voor Ferrari door op de tweede plaats te eindigen. De Brit Lando Norris werd in zijn McLaren derde. De Brit George Russell crashte hard in de laatste ronde. Hij wist ongedeerd uit de zwaar beschadigde Mercedes te stappen.

“Ik adviseer alle coureurs om volgende winter hun blindedarm te laten verwijderen”, grapte Sainz in het flashinterview op de baan. “Het leven kan soms gek lopen. Het was echt een hele goede race, ook al was het fysiek niet makkelijk. Maar omdat ik in mijn eentje aan de leiding reed, kon ik mijn snelheid en banden goed onder controle houden.”

Sainz is aan zijn vierde en laatste jaar bezig bij Ferrari. Na dit jaar moet hij zijn zitje bij de Italiaanse renstal overdragen aan Lewis Hamilton, die overkomt van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen, die zes van zijn zeven titels in een Mercedes behaalde, beleefde een ongelukkige race in Melbourne. Hij viel uit met mechanische problemen.

Verstappen moest na vijf ronden de race al verlaten. Een rem liep aan en raakte oververhit. Met een rokende Red Bull reed de drievoudig wereldkampioen zijn auto naar de pitstraat. Hij bleef ondanks zijn uitvalbeurt aan de leiding in het kampioenschap, dankzij zijn overwinningen in de eerste twee races van het jaar. Hij zag uiteraard wel de concurrentie naderen.

Verstappen heeft 51 punten, Leclerc staat nu tweede met 47 punten. De Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull), die in Melbourne als vijfde finishte, is derde met 46 punten. Sainz is de nummer vier met 40 punten.