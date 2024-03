Springruiters net naast podium in landenwedstrijd Florida

De Nederlandse springruiters zijn in de tweede seizoenswedstrijd van de Nations League net naast het podium geëindigd. De equipe van bondscoach Jos Lansink kwam in het Amerikaanse Ocala (Florida) tot 12 strafpunten. Dat waren er evenveel als het team uit de Verenigde Staten, maar het gastland noteerde een betere tijd en kaapte de derde plek weg. Voor Oranje resteerde de vierde plaats.

De winst was voor Ierland met 5 strafpunten, Zwitserland werd tweede met 8 strafpunten. De Ieren leiden ook in de tussenstand van de Nations League met 190 punten. Nederland staat zevende met 115 punten.

Maikel van der Vleuten (op Beauville) en Harrie Smolders (Uricas) overtuigden met twee foutloze rondes. Willem Greve (Highway) was foutloos in de eerste omloop, maar maakte drie fouten in de tweede en die leverden de 12 strafpunten op. Jur Vrieling (Jourdain) reed alleen de eerste ronde, maar zijn springfout op de laatste hindernis telde niet mee voor het eindresultaat.