De Deense tennisser Holger Rune heeft in de tweede ronde van het tennistoernooi van Miami verrassend met grote cijfers verloren van Fabian Marozsan. De 24-jarige Hongaar versloeg de nummer 7 van de wereld met 6-1 6-1.

Rune hield alleen zijn eigen service in de vierde game van de eerste set en de derde game van de tweede set. Het treffen met Marozsan, nummer 57 van de wereld, was zijn eerste optreden op het toernooi in Miami. In de eerste ronde had Rune een ‘bye’.