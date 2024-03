UFC zet Braziliaanse kooivechter uit bond na beet in arm

De vechtsportbond UFC heeft aangekondigd de Braziliaan Igor Severino uit de bond te verwijderen. De vlieggewicht ging bij zijn debuut in een UFC-vechtgala in Las Vegas over de schreef door in de arm van zijn tegenstander te bijten, zijn landgenoot Andre Lima. De scheidsrechter diskwalificeerde Severino onmiddellijk.

In de tweede ronde van het kooigevecht schreeuwde Lima het ineens uit van de pijn. Hij stak even later zijn arm omhoog om de afdruk van de beet te laten zien. “We waren goed aan het vechten, en op een gegeven moment besloot hij om de een of andere reden mij te bijten. Ik voelde een scherpe pijn”, vertelde Lima aan verslaggevers na het gevecht.

Directeur Dana White van de UFC liet vrij snel na het gevecht weten dat Severino niet meer welkom is bij de bond in de zogeheten mixed martial arts. “Als je gefrustreerd raakt en uit het gevecht wilt, zijn er genoeg manieren om dat te doen, maar het ergste wat je kunt doen is je tegenstander bijten”, zei White, die de winstbonus voor Lima verdubbelde naar 50.000 dollar.