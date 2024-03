Veijer zesde in Moto3-race bij Grote Prijs van Portugal

Motorcoureur Collin Veijer is op de zesde plaats geëindigd in de Moto3 bij de Grote Prijs van Portugal. De 19-jarige Staphorster reed vrijwel de hele race mee in de kopgroep, maar miste in de slotfase de snelheid om nog een podiumplaats te bemachtigen. Veijer reed twee weken geleden in de openingsrace naar de vijfde plaats in de Grote Prijs van Qatar.

De jonge Nederlander hoopt dit jaar mee te strijden om de titel. Hij kende vorig jaar een indrukwekkend debuut in het WK wegrace. De coureur van Husqvarna won in november de Grote Prijs van Maleisië en werd daarmee de eerste Nederlandse winnaar van een grand prix sinds Hans Spaan in 1990 in de 125cc.

Veijer startte op het circuit van Portimão vanaf de zesde plaats en raakte in de beginfase het contact met de koplopers kwijt. Hij slaagde er na een aantal ronden in het gaatje dicht te rijden en aan te haken bij de kopgroep. Hij probeerde zich wel op te werken naar voren en lag ook even vierde, maar in de slotfase moest hij toch weer twee posities prijsgeven.

De Spanjaard Daniel Holgado won de race, voor zijn landgenoot José Antonio Rueda. De derde plaats was ook voor een Spanjaard, Iván Ortolá. Holgado is de nieuwe leider in de WK-stand, Veijer klom naar de vierde plek.

“Ik ben redelijk tevreden” zei Veijer na afloop bij Ziggo Sport. “Ik had voor een andere voorband gekozen en die voelde beter. Ik moest wel veel gaten dichtrijden en dan vraag je wel veel van de banden. Het was elke ronde opletten, dus aan het podium heb ik in de race eerlijk gezegd niet gedacht.”