Wielrenner Tadej Pogacar heeft ook de slotetappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Sloveen van UAE Team Emirates was na een rit over ruim 145 kilometer met start en finish in Barcelona de snelste in de sprint van een grote groep. Het was de vierde ritwinst in Catalonië voor Pogacar, die tevens de eindzege pakte.

De Fransen Dorian Godon en Guillaume Martin werden respectievelijk tweede en derde in de etappe. Wout Poels was de beste Nederlander met de tiende plaats.