Mondiale nummer 1 tennisster Swiatek uitgeschakeld in Miami

De nummer 1 van de wereld Iga Swiatek is in de vierde ronde van het tennistoernooi in Miami uitgeschakeld. De Poolse tennisster verloor van de Russische Ekaterina Aleksandrova: 6-4 6-2.

Aleksandrova, de mondiale nummer 16, treft in de kwartfinale de als vijfde geplaatste Jessica Pegula. In de kwartfinales in Miami zijn behalve de nummer 1 ook de nummer 2 en 3 van de wereld niet terug te zien. Aryna Sabalenka uit Belarus en de Amerikaanse Coco Gauff werden eerder al uitgeschakeld.

Swiatek won eerder deze maand nog het tennistoernooi van Indian Wells. Dat was de negentiende titel voor de Poolse en haar achtste in de zogenoemde WTA 1000-toernooien, het niveau net onder de grand slams. Ze won eerder vier grandslamtitels.