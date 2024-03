Medvedev en Sinner treffen elkaar na Australian Open ook in Miami

Jannik Sinner en Daniil Medvedev staan twee maanden na de finale van de Australian Open opnieuw tegenover elkaar. De tennissers bereikten in Miami de halve eindstrijd. Sinner was met 6-4 6-2 te sterk voor de Tsjech Tomas Machac en Medvedev versloeg de Chileen Nicolás Jarry met 6-2 7-6 (7).

Vorig jaar ging de finale in Miami tussen Sinner en Medvedev. De Rus won toen in twee sets. De vier ontmoetingen daarna, waaronder bij de eindstrijd op de Australian Open, ging de zege naar Sinner.

“Het wordt mogelijk een tactische wedstrijd”, zei Sinner. “Ik moet er klaar voor zijn als hij op dezelfde manier begint als in Australië. Het wordt een interessante test voor mij.” Sinner verloor in Melbourne de eerste twee sets met 6-3 en trok de partij daarna alsnog naar zich toe.

Medvedev kijkt uit naar de nieuwe ontmoeting. “Sinner speelt steeds beter. Hij heeft er vertrouwen in. Zelfs bij sommige wedstrijden die ik op tv kijk en waar hij in de problemen zit, slaagt hij erin oplossingen te vinden. Dat is wat kampioenen doen.”