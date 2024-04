Atleet Bouchikhi twee jaar geschorst om weigeren dopingcontrole

De Belgische atleet Soufiane Bouchikhi is voor ruim twee jaar geschorst omdat hij niet heeft meegewerkt aan een dopingcontrole. Dat meldt de mondiale dopingautoriteit in de atletiek AIU. De schorsing is met terugwerkende kracht ingegaan per september 2023 en loopt tot en met januari 2026.

Bouchikhi is tweevoudig Belgisch kampioen veldlopen. Hij eindigde twee keer in de top zes bij de EK veldlopen. Volgens de 33-jarige atleet was hij op het moment van de controle al gestopt met lopen om een gescheurde achillespees. De controleur kwam pas na 21.00 uur en Bouchikhi weigerde de controle naar eigen zeggen omdat hij de volgende dag om 06.00 uur op moest voor het werk.

“De controleur waarschuwde dat ik problemen ging krijgen door de test te weigeren, maar ik besefte niet dat ik een schorsing riskeerde”, aldus Bouchikhi op de Belgische website Atletieknieuws. “Anders was ik zeker opgebleven om te plassen. De urinetest weigeren en me niet uitschrijven van de controlelijst is een administratieve fout van mijn kant.”