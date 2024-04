Coach Cahill roemt tennisspel Sinner: goed voor een 10

Coach Darren Cahill ziet Jannik Sinner de komende jaren het tennis domineren. “Zijn spel is nu al een 10 waard en hij wordt nog beter”, zei de Australiër na het indrukwekkende optreden van de 22-jarige Italiaan in de finale van het masterstoernooi van Miami. Sinner speelde de Bulgaar Grigor Dimitrov in twee sets zoek (6-3 6-1) en boekte na de Australian Open en het ABN AMRO Open in Rotterdam zijn derde toernooizege van dit jaar.

“Jannik speelt al geweldig, maar kan nog beter worden. Hij zal zich blijven ontwikkelen en steeds iets sterker, sneller en slimmer worden”, zei Cahill, die verwacht dat Sinner en de Spanjaard Alcaraz de ‘fakkel’ zullen overnemen van de grote drie die de afgelopen decennia heersten in het tennis: Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. “De toekomst van het tennis is bij hen in goede handen. Het is ook belangrijk voor de sport dat dit soort spelers zich aandienen.”

Sinner heeft dit jaar al 22 partijen gewonnen en slechts één partij verloren. Hij klom door zijn toernooiwinst in Miami naar de tweede plaats op de wereldranglijst. “Dat is een heerlijk gevoel. Ik had nooit gedacht dat ik zover zou komen”, zei de Italiaan, die zijn prestatie al snel relativeerde. “Je weet nooit of het de laatste keer is, dus het is goed om er even van te genieten en dan weer door te gaan.”