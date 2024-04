Hockeyers Pinoké winnen Euro Hockey League na zege op Kampong

De hockeyers van Pinoké hebben voor het eerst de Euro Hockey League gewonnen. De Nederlandse kampioen uit Amstelveen van coach Jesse Mahieu versloeg in de finale in het Wagener-stadion in Amstelveen de landgenoten van Kampong uit Utrecht met 1-0.

Pinoké had overtuigend de finale bereikt door Real Club de Polo uit Spanje en het Engelse Old Georgians HC te verslaan. Kampong had na de zege op Gantoise uit België shoot-outs nodig om te winnen van Rot-Weiss Köln, na 5-5 in de reguliere wedstrijd.

Alexander Hendrickx opende in het eerste kwart de score voor Pinoké. Na een overtreding van Jip Janssen op Sebastien Dockier mocht hij aanleggen voor een strafbal. Hij liet doelman David Harte kansloos. Kampong probeerde vooral in het derde kwart gelijk te komen, maar kansen van Boris Aardenburg en Dockier werden niet benut.

De voorgaande drie edities werden gewonnen door Bloemendaal. Kampong won in 2016.

Trainer Mahieu beleefde het anders dan het eerste landskampioenschap afgelopen voorjaar. “Het is heel spannend geweest en dan ben je tot het einde met die wedstrijd bezig”, zei hij bij de NOS. “Ik ben heel blij en trots op de jongens dat ze het met 1-0 over de streep hebben getrokken.”

De coach moest er kort na afloop nog even aan wennen. “We weten ook niet helemaal wat er gebeurt. Voor het eerst landskampioen en nu voor het eerst de EHL winnen. Het is een prachtig gevoel dat we met z’n allen hebben bij de club. We gaan het een beetje vieren, maar aanstaande zondag wacht ook weer Oranje Rood, de koploper in de competitie.”