Hockeysters Amsterdam winnen finale Euro Hockey League

De hockeysters van Amsterdam hebben de finale van de Euro Hockey League gewonnen. De ploeg van coach Teun de Nooijer versloeg in het Wagener-stadion in Amstelveen het Duitse Mannheimer HC met 2-1. Het was de zestiende keer dat Amsterdam de belangrijkste Europese beker veroverde. Voor De Nooijer was het de eerste Europese prijs als coach.

Na een paar strafcorners van Mannheimer opende Amsterdam de score uit de eerste goede aanval. Op aangeven van Fay van der Elst tikte Freeke Moes de bal van dichtbij binnen. Van der Elst werkte even later zelf na een fraaie variant bij een strafcorner de 2-0 binnen. Nog in het eerste kwart leek Van der Elst ook voor de derde Amsterdamse treffer te zorgen, maar de videoscheidsrechter oordeelde dat de bal gevaarlijk omhoog was gegaan in aanloop naar de goal.

Amsterdam kreeg daarna nog kansen via onder anderen Fiona Morgenstern en Maria Verschoor, maar het was Mannheimer dat in het derde kwart de aansluiting vond. Uit de derde strafcorner scoorde Charlotte Gerstenhöfer na een variant. Ondanks kansen voor beide ploegen en een late strafcorner voor Mannheimer werd er niet meer gescoord.

Met de zestiende eindzege in de Euro Hockey League of zijn voorlopers kwam Amsterdam dichter bij recordhouder Den Bosch. De kampioen van vorig seizoen staat op achttien titels. De overwinning van Amsterdam betekende ook de 45e Nederlandse overwinning in vijftig edities.