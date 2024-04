Van Gerwen verliest finale German Darts Grand Prix van Humphries

Darter Michael van Gerwen heeft de finale van de German Darts Grand Prix verloren. De 34-jarige Brabander ging in de finale in München met 8-1 fors onderuit tegen de Engelse wereldkampioen Luke Humphries.

Van Gerwen had op weg naar de finale landgenoot Jermaine Wattimena (6-2) en de Duitse thuisfavoriet Martin Schindler (7-2) verslagen. In de finale kwam hij echter al snel op achterstand. Van Gerwen won nog de eerste leg, maar Humphries liep met hoge scores uit naar 6-1, waarmee hij drie keer de leg won die Van Gerwen was begonnen. De leg erop won hij zelfs door 170 uit te gooien. Met de achtste leg op rij besliste hij de wedstrijd vervolgens overtuigend.

De Brabander won de German Darts Grand Prix in 2017, 2018 en 2019. Humphries won de finale eerder in 2022.