Bondscoach handbal Johansson twijfelt over Broch na afzegging

Bondscoach Per Johansson twijfelt heel erg of hij Yvette Broch nogmaals gaat vragen of ze wil terugkeren in het Nederlands vrouwenhandbalteam. “Ik heb haar twee keer benaderd voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), maar ze wil niet komen. Ik heb dat te respecteren”, zegt de Zweed in aanloop naar het toernooi van volgende week in het Spaanse Torrevieja. Daar kan Oranje deelname aan de Spelen in Parijs afdwingen.

Johansson slaagde er eind vorig jaar wel in de ervaren cirkelspeelster in Oranje te praten. Broch, die de succesvolle jaren bij Oranje meemaakte, was bereid om de door een blessure weggevallen Merel Freriks te vervangen op het WK in Denemarken en Noorwegen. Ze maakte na tweeënhalf jaar afwezigheid haar rentree en won met Oranje acht van de negen wedstrijden.

“Ik was blij met haar te kunnen werken op het WK”, zegt Johansson. “Ze bracht professionaliteit en ze haalde echt het niveau van het team omhoog. Ik zie haar nu ook weer aan het werk bij haar ploeg Györi in Hongarije, waar ik sinds kort trainer ben. Ze is goed, ik ken geen enkele andere speelster met haar kwaliteiten. Ze is en blijft een aanwinst voor het team, maar ze wil niet. Wat haar gevoelens daarbij zijn, blijft tussen ons. Maar ik twijfel heel erg of ik haar nog wel moet vragen voor de Olympische Spelen, want het gaat ook om loyaliteit en het is erg verwarrend voor het team.”